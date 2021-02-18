Под Радой протестуют "евробляхеры": требуют упростить растаможку авто

18 февраля, 2021, 10:31

Под зданием Верховной Рады Украины владельцы авто на еврономерах устроили масштабную акцию протеста с требованием упростить растаможку

Об этом сообщает РБК-Украина .

По информации издания, протестующие вышли на митинг под Верховную Раду из-за запланированного на сегодня рассмотрения народными депутатами законопроекта №3704 об упрощении растаможивания автомобилей.

В издании отметили, что ситуация под Радой спокойная.

Напомним, согласно законопроекту, он предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах за 1 тыс. евро. Новые нормы будут касаться авто, которые были ввезены в Украину до 1 января 2021 года.

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