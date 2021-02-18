Перевозил кокаин в игрушках: в Киеве на продаже наркотиков разоблачили экс-полицейского

18 февраля, 2021, 18:55

В Киеве сообщено о подозрении бывшему правоохранителю, который организовал поставку партии кокаина стоимостью 4 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №6 разоблачен и задержан мужчина, который организовал поставки в Киев наркотических средств в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", - говорится в сообщении.





По данным следствия житель города Львова - экс-сотрудник правоохранительного органа организовал незаконную схему сбыта кокаина, отправляя из Львова в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси. При этом наркотические средства маскировались в детских игрушках.



Правоохранители задержали организатора в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного эпизода сбыта наркотика в особо крупных размерах жителю столицы.





Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета - кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.



Сейчас задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.





Кроме этого, проводятся следственные действия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Фото: gp.gov.ua

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