Остановить "Северный поток-2" - это вопрос жизни или смерти для украинцев: Коболев ответил на фразу Путина о "геополитическом проекте "Украина"

18 февраля, 2021, 11:40

Газопровод "Северный поток-2" является инструментом, который сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией, считает глава Нафтогаза Андрей Коболев

Об этом он написал в Facebook , комментируя вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина, что противники строительства "Северного потока-2" пытаются "заставить Россию платить за их геополитический проект" Украина " .

Коболев отметил, что для Путина "этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл".

"Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2" - это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв ", - написал глава Нафтогаза.

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