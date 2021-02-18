Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ООС вблизи Шумов и Южного, работал снайпер
18 февраля, 2021, 18:25
В течение текущих суток, 18 февраля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из крупнокалиберного пулемета.
А неподалеку от Шумов российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.
В ответ украинские военные открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
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