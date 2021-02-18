Один из лучших биатлонистов Украины намекнул на завершение карьеры
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
В следующем году чемпионата мира по биатлону не будет из-за зимней Олимпиады. Артем Прима намекнул, что после Игр-22 он завершит карьеру биатлониста.
"В первую очередь меня вдохновляет то, что как ни крути и как бы грустно это ни прозвучало, но, скорее всего, это мой последний Чемпионат мира. В следующем году - Олимпийские игры, Чемпионата мира нет, я это прекрасно знаю и понимаю, поэтому стараюсь выступать максимально качественно, насколько хватает сил и здоровья. Спортивная карьера скоротечна, а потом вспоминать об этом периоде жизни буду очень много, поэтому хочется демонстрировать лучшие результаты. Дай Бог, чтобы все было хорошо и чтобы еще были хорошие результаты и старты, - сказал Прима.
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-25 мужского спринта на Чемпионате мира по биатлону
- 14 февраля Прима в гонке преследования поднялся с 20-го на восьмое место.
- 18 февраля сборная Украины финишировала четвертой в одиночной смешанной эстафете на ЧМ.
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