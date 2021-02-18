Один из лучших биатлонистов Украины намекнул на завершение карьеры

18 февраля, 2021, 21:21

Украинский биатлонист Артем Прима заявил, что нынешний чемпионат мира в Поклюке может стать последним в его карьере

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

В следующем году чемпионата мира по биатлону не будет из-за зимней Олимпиады. Артем Прима намекнул, что после Игр-22 он завершит карьеру биатлониста.

"В первую очередь меня вдохновляет то, что как ни крути и как бы грустно это ни прозвучало, но, скорее всего, это мой последний Чемпионат мира. В следующем году - Олимпийские игры, Чемпионата мира нет, я это прекрасно знаю и понимаю, поэтому стараюсь выступать максимально качественно, насколько хватает сил и здоровья. Спортивная карьера скоротечна, а потом вспоминать об этом периоде жизни буду очень много, поэтому хочется демонстрировать лучшие результаты. Дай Бог, чтобы все было хорошо и чтобы еще были хорошие результаты и старты, - сказал Прима.

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