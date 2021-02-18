Объявлены полуфиналисты и эксперты докторинг-мастерской PITCH UA 3

18 февраля, 2021, 13:21

Третий сезон конкурса социально значимого контента о единой и разнообразной Украине PITCH UA стремительно набирает обороты

В этом году в PITCH UA поступило рекордно большое количество заявок - 330, из которых было выбрано 76 полуфиналистов в четырех темах, посвященных положительной наративизации реформ в Украине, вопросам объединительного опыта и идентичности, доверии к медиа и увеличению информационной устойчивости в Украине.

PITCH UA 3 также представил целый ряд топовых экспертов - титулованных продюсеров, режиссеров, сценаристов, журналистов со всего мира, которые будут консультировать полуфиналистов в рамках уникальной программы докторингу. Этот этап конкурса будет трансформационным процессом для участников, ведь докторинг такого уровня является чрезвычайно ценным, и не только в Украине.

Менторы, которые примут участие в проектах: номинанты на премию "Emmy" американский продюсер Джош Вайнсток и журналистка и режиссер Дженнифер Крэндалл, номинанты "BAFTA" британские режиссеры и продюсеры Пол Копланд и Дэн Бербридж, британский журналист и телевизионный продюсер Питер Померанцев, американский продюсер, который работал над созданием всемирно известных голливудских лент, Айра Наполиелло, продюсер, бизнес девелопер и консультант в сфере диджитал маркетинга Мэтью Ван де Вельде, шоуранер, сценарист и продюсер Виктор Пьонтковски, а также контент-стратег, сценарист и продюсер Адам Сигел. Все эксперты имеют опыт в создании успешного контента и сотрудничества с такими Медиагиганты, как Banijay Group, ВВС, HBO, Netflix, 20th Century Fox, Warner Brothers, Sony Pictures и др.

Вера Костенко-Кузнецова, заместитель руководителя ТСА (USAID) и контент директор, так описала третий сезон PITCH UA: "Сначала мы были приятно шокированы количеством заявок, а потом поняли, что качество представленного материала также исключительно высокой этого года. На самом деле такая вовлеченность участников креативного сектора в создание социально значимого контента является ярким примером изменения парадигмы общества, и является подтверждением желания каждого из тех, кто отправился, быть частью новой Украины и делать эти изменения вместе".

Консультации участников с экспертами пройдут в закрытом формате, но со всеми 76-ю проектами, которые прошли в докторинг-мастерской PITCH UA 3, можно будет познакомиться с 23 февраля в открытом доступе - их пятиминутные питч в формате видеопрезентаций будут размещены на сайте и YouTube-канале PITCH UA.

Перечень проектов, которые после программы докторингу попали в финал конкурса будут объявлены 12 апреля. А уже 20 апреля состоится открытый онлайн питчинг, где финалисты представят свои проекты жюри, в состав которого войдут представители профильных министерств и организаций Украины, проект USAID TCA и UCBI, а также приглашенные эксперты.

Имена победителей третьего сезона PITCH UA, которые получат финансовую и дальнейшую экспертную поддержку для воплощения своих проектов, будут объявлены 29 апреля.

PITСH UA - конкурс социально значимого контента о единой и разнообразной Украине, который организует компания MediaResourсes Management (MRM) при поддержке Проекта Transformation Communications Activity (TCA), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и содействии Министерства культуры и информационной политики Украины.