Недопустимая дата для продвижения ВСУ, - Генштаб протестует против презентации Укрпочтой марок сухопутных войск 23 февраля
18 февраля, 2021, 13:44
Вооруженные силы Украины выразили протест в связи с избранием Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска"
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"23 февраля государство-агрессор РФ, ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных сил Украины и их наиболее численного вида - Сухопутных войск", - говорится в заявлении.
В сообщении добавили, что эта дата презентации выпуска марок не была согласована с руководством ВСУ.
"Обращаемся с требованием к Укрпочте отсрочить его. Предлагается первое погашение почтовых марок указанной серии приурочить ко Дню украинского добровольца - 14 марта", - добавили в ВСУ.
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