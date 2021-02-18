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Espreso.tvОбществоНедопустимая дата для продвижения ВСУ, - Генштаб протестует против презентации Укрпочтой марок сухопутных войск 23 февраля

Недопустимая дата для продвижения ВСУ, - Генштаб протестует против презентации Укрпочтой марок сухопутных войск 23 февраля


фото: Укрпошта
Вооруженные силы Украины выразили протест в связи с избранием Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска"

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"23 февраля государство-агрессор РФ, ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных сил Украины и их наиболее численного вида - Сухопутных войск", - говорится в заявлении.

В сообщении добавили, что эта дата презентации выпуска марок не была согласована с руководством ВСУ.

"Обращаемся с требованием к Укрпочте отсрочить его. Предлагается первое погашение почтовых марок указанной серии приурочить ко Дню украинского добровольца - 14 марта", - добавили в ВСУ.

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