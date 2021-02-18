Навального в СИЗО поставили на учет как "склонного к побегу"
Об этом сообщается в инстаграме Навального.
"Теперь я "склонен к побегу". Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут", - написал политик.
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Алексей Навальный связал случившееся с продолжающимся давлением и расследованием о "дворце Путина" в Геленджике.
"У меня есть только одно объяснение происходящего. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", - отметил Навальный.
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- Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Эдгар Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному, и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.
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