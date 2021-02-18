NASA посадило марсоход Perseverance на Марс

18 февраля, 2021, 22:58

В четверг, 18 февраля, Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) осуществило посадку ровера Perseverance ("Настойчивость") на Марс

Трансляция посадки марсохода осуществлялась на Youtube-канале NASA.

Ровер сел на поверхность планеты в кратере Иезеро. Марсоход добирался к Красной планете более полугода - ракета-носитель Atlas V с ровером на борту стартовала с площадки на мысе Канаверал (США) 30 июля 2020 года.

После посадки аппарат прислал изображение с поверхности планеты.

По расчетам ученых Perseverance сможет преодолевать по 200 метров в день. Аппарат оборудован 19 камерами и двумя микрофонами, которые должны впервые сделать запись звука на Марсе. Питание "руки" ровера осуществляется от небольшого ядерного генератора.

Главная задача Perseverance - исследовать Марс на предмет существования древней жизни. По мнению ученых, условия на Марсе когда-то могли быть пригодными для появления элементарной микробной жизни.

Посадка Perseverance - девятая посадка NASA на Марс с учетом предыдущих миссий марсоходов и космических кораблей. Один из ранее отправленных роверов Curiosity до сих пор активен, он прошел по поверхности планеты 23 км с момента посадки в 2012 году.

США также планируют отправить на Марс астронавтов в рамках программы Artemis, что предполагает использование базы на Луне как испытательной платформы для пребывания людей. Эту миссию предполагается осуществить в 2030-х годах.

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