NASA о возвращении людей на Луну в 2024: это больше не реально

18 февраля, 2021, 17:28

Исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик заявил, что космическое агентство больше не считает реальным возвращение астронавтов на Луну в 2024 году

Об этом Юрчик сказал в интервью агентству ARS .

По словам и.о. директора NASA, проблемным вопрос является финансирование программы.

"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной через ассигнования за последние два года, не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективным путь вперед", - пояснил он .

Юрчик добавил, что администрация нового президента Джо Байдена поддерживает цели программы "Артемида".

"Администрация поддерживает цели программы" Артемида ", и мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать преемственность цели программы", - подчеркнул руководитель NASA.

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