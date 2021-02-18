NASA о возвращении людей на Луну в 2024: это больше не реально
Об этом Юрчик сказал в интервью агентству ARS .
По словам и.о. директора NASA, проблемным вопрос является финансирование программы.
"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной через ассигнования за последние два года, не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективным путь вперед", - пояснил он .
Юрчик добавил, что администрация нового президента Джо Байдена поддерживает цели программы "Артемида".
"Администрация поддерживает цели программы" Артемида ", и мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать преемственность цели программы", - подчеркнул руководитель NASA.
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