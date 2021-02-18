На судебной реформе акцентируют внимание все международные партнеры, и нам надо ее сделать, - Зеленский
Об этом сообщает Офис президента.
В совещании приняли участие представители Кабинета министров и Верховной Рады.
"Судебная система в Украине на сегодня является одной из самых больших проблем. На судебной реформе акцентируют внимание все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - подчеркнул Зеленский.
На совещании обсудили Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.
Также в ОПУ обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей.
Кроме того, участники совещания детально обсудили введение в Украине института суда присяжных.
"Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно", - заявил президент.
- Условиями для успешного завершения пересмотра Международным валютным фондом (МВФ) программы stand-by для Украины являются реформирование Высшего совета правосудия и осуществление мероприятий в энергетической политике
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