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Espreso.tvОбществоНа судебной реформе акцентируют внимание все международные партнеры, и нам надо ее сделать, - Зеленский

На судебной реформе акцентируют внимание все международные партнеры, и нам надо ее сделать, - Зеленский


фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по судебной реформе

Об этом сообщает Офис президента.

В совещании приняли участие представители Кабинета министров и Верховной Рады.

"Судебная система в Украине на сегодня является одной из самых больших проблем. На судебной реформе акцентируют внимание все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - подчеркнул Зеленский.

На совещании обсудили Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

Также в ОПУ обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей.

Кроме того, участники совещания детально обсудили введение в Украине института суда присяжных.

"Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно", - заявил президент.

  • Условиями для успешного завершения пересмотра Международным валютным фондом (МВФ) программы stand-by для Украины являются реформирование Высшего совета правосудия и осуществление мероприятий в энергетической политике

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