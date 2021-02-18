На Киевщине произошел пожар в жилом доме, погиб пятилетний ребенок
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.
"18 февраля в 02:40 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Белая Церковь, ул. Декабристов. К месту вызова были направлены дежурные караулы 1-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Белая Церковь и 48 ДПРЧ пгт Гребенки ", - говорится в сообщении.
Когда прибыли спасатели, огонь полностью охватил одноэтажный жилой дом.
По словам очевидцев, родители оставили ребенка одного дома и пошли в магазин. А когда возвращались, то увидели дым из окна. Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь, но от доступа кислорода огонь полностью охватил деревянные конструкции здания.
Отмечается, что пожар локализован в 3:51 и полностью ликвидирован в 6:07.
При разборке конструкций здания обнаружено тело ребенка 2015 рождения.
К тушению пожара спасатели привлекали 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.
Фото: kv.dsns.gov.ua
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