На Киевщине произошел пожар в жилом доме, погиб пятилетний ребенок

18 февраля, 2021, 17:32

В Белой Церкви во время пожара в одноэтажном жилом доме погиб пятилетний ребенок

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

"18 февраля в 02:40 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Белая Церковь, ул. Декабристов. К месту вызова были направлены дежурные караулы 1-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Белая Церковь и 48 ДПРЧ пгт Гребенки ", - говорится в сообщении.

Когда прибыли спасатели, огонь полностью охватил одноэтажный жилой дом.

По словам очевидцев, родители оставили ребенка одного дома и пошли в магазин. А когда возвращались, то увидели дым из окна. Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь, но от доступа кислорода огонь полностью охватил деревянные конструкции здания.

Отмечается, что пожар локализован в 3:51 и полностью ликвидирован в 6:07.

При разборке конструкций здания обнаружено тело ребенка 2015 рождения.

К тушению пожара спасатели привлекали 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Фото: kv.dsns.gov.ua

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