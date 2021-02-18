На Донбассе оккупанты четыре раза нарушили "перемирие", стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное противник применил против наших воинов автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Южного, а неподалеку Шумов оккупанты совершили обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.
С начала текущих суток, 18 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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