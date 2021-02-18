На Донбассе оккупанты четыре раза нарушили "перемирие", стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное противник применил против наших воинов автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Южного, а неподалеку Шумов оккупанты совершили обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.