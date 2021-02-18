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Espreso.tvОбществоНа Азовское море надвигается шторм: ожидается метель и порывистый ветер

На Азовское море надвигается шторм: ожидается метель и порывистый ветер


фото: dumskaya
В акватории Азовского моря 19 февраля ожидается ветер с порывами до 28 м/c, метель и волны до двух метров

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

19 февраля ночью и утром в акватории Азовского моря ожидается сильный ветер, порывы 25-28 м/c и сильная метель.

Высота волн в открытой части моря 12-20 дм (до двух метров), быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

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