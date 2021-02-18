Минцифры планирует запустить 94 проекта цифровой трансформации в течение трех лет

18 февраля, 2021, 15:43

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске 94 проектов развития цифрового государства, которые будут реализованы в течение трех лет

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Федоров сообщил о запуске 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и тому подобного. Утвержденный правительством перечень будет реализован в течение трех лет и будет способствовать развитию цифрового государства.

"Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях - от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира", - цитирует пресс-служба слова Федорова.

В пресс-службе напомнили, что Кабмин утвердил перечень 94 проектов цифровой трансформации. Стратегия является отражением всей деятельности правительства и содержит четкие планы ее цифровизации - перехода на современные, прозрачные и автоматизированные правила. Среди таких проектов названы, в частности, электронные нотариат, градостроительство, школа, соцзащита, миграция, больница, разрешения и тому подобное.

Отмечается, что украинцы лично смогут контролировать прозрачность системы и наблюдать за реализацией проектов в режиме реального времени. Для этого Минцифры запускает публичный каталог с описанием каждого проекта, четко определенными сроками и ответственными за процессы.

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