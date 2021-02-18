Мы хотим видеть подозрение Тарасу Козаку и приговор суда, - Игорь Луценко

18 февраля, 2021, 12:11

Народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко убежден, что решение СНБО о запрете пророссийских телеканалов недостаточно для борьбы с коллаборационистами. Необходимо открывать уголовные производства относительно тех депутатов, которых подозревают в причастности к финансированию терроризма

Такое мнение Игорь Луценко озвучил в эфире программы "Главное" , пишет "Еспресо.Захид" .

"Думаю, что вопрос не в законе (об уголовной ответственности за коллаборационизм -" Еспресо.Захид »). Вопрос - в уголовном производстве в отношении тех депутатов, чьи фамилии звучали (в частности Козака) как причастных к финансированию терроризма, в чем, кстати, у меня лично нет никаких сомнений. Поскольку было заявлено о наличии таких фактов, далее необходимо двигаться правовым путем, чтобы работал Уголовно-процессуальный кодекс, а именно - чтобы все эти телеканалы были арестованы и переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными коррупционным путем. Для этого и создавалась эта организация ", - отметил экс-нардеп.

"Так же мы хотим видеть подозрение господину Козаку и приговор суда. Это очень важно. Тогда, я думаю, ни у одного стороннего наблюдателя не возникнет никаких вопросов относительно правомерности действий Украины в этой ситуации, и те результаты, которые мы получим, будут на порядок более весомыми, чем то, что мы имеем на уровне решения СНБО ", - резюмировал Игорь Луценко.

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