Музей Революции Достоинства создал образовательный ролик для школьников о событиях Евромайдана
18 февраля, 2021, 17:05
Накануне годовщины расстрелов на Майдане Национальный музей Революции Достоинства презентовал образовательный ролик "Люди создают историю"
Об этом сообщила пресс-служба музея.
В ролике истории для школьников в нем рассказывают сами школьники.
Начинается ролик с того, что нескольких детей спрашивают, знают ли они что-нибудь о Майдане и о Небесной сотне. Ответ у всех одинаков: не слышали и не знают, о чем идет речь.
В видео рассказывают, что побудило украинцев выйти на Майдан, какие изменения претерпело их сознание и как эти события повлияли на будущее Украины.
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