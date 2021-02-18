Музей Революции Достоинства создал образовательный ролик для школьников о событиях Евромайдана

18 февраля, 2021, 17:05

Накануне годовщины расстрелов на Майдане Национальный музей Революции Достоинства презентовал образовательный ролик "Люди создают историю"

Об этом сообщила пресс-служба музея.

В ролике истории для школьников в нем рассказывают сами школьники.

Начинается ролик с того, что нескольких детей спрашивают, знают ли они что-нибудь о Майдане и о Небесной сотне. Ответ у всех одинаков: не слышали и не знают, о чем идет речь.

В видео рассказывают, что побудило украинцев выйти на Майдан, какие изменения претерпело их сознание и как эти события повлияли на будущее Украины.