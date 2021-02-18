Международные эксперты не должны иметь решающего голоса в назначении судей КС, - Вениславский

18 февраля, 2021, 18:29

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что роль международных экспертов в подборе судей КС должна быть "рекомендательной"

Об этом Федор Вениславский заявил в кулуарах ВР, передает "Цензор".

Представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский рассказал, что сейчас он не инициировал никаких законопроектив о внесении изменений в закон о Конституционном Суде Украины.

"По поводу этих процедур (конкурс на должность судей КС, - ред.) - это вопрос неоднозначный. Я, выступая с трибуны Верховной Рады, четко сказал, что Конституционный Суд Украины в 2019 году (когда мы приняли закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей) сказал, что наличие в конкурсной комиссии иностранцев, на чем настаивают наши партнеры по парламенту, это является нарушением государственного суверенитета. Получается, что страна не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители иностранных государств", - заявил Вениславский.

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Отвечая на вопрос, означает ли такая позиция, что при разработке новой процедуры отбора судей КС он будет настаивать, чтобы не привлекали международных экспертов, Вениславский заметил: "Моя личная позиция - чтобы у международных экспертов не было права решающего голоса. Они, конечно, могут давать рекомендации, но окончательное решение должны принимать Верховная Рада, президент и съезд судей. Тут очень деликатный вопрос. С одной стороны, мы должны балансировать и обеспечить конституционные положения о государственном суверенитете (о том, что народ - единственный источник власти). С другой - прислушаться к западным партнерам и их также слышать".

Напомним, 18 февраля Виктора Кичуна, выдвинутого фракцией "Слуга народа", выбрали членом Конституционного суда вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, которая настаивала на первоочередности внедрения настоящей конкурсной структуры отбора

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