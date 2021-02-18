Кислица назвал условия, при которых на Донбасс могут ввести миротворцев ООН
Об этом в интервью "Левому берегу" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, который под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Раде ", - подчеркнул он.
По его словам, дальше ООН вместе с Украиной будет разрабатывать мандат, после чего соглашение направят на рассмотрение Верховной Рады по инициативе Кабмина и президента.
Представитель Украины отметил, что обращение Украины в ООН о введении миротворцев на Донбасс пока никто не отменял. Однако в Нью-Йорке пока нет практической дискуссии по развертыванию миссии.
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