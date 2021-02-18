Курс валют: доллар снова растет в цене

18 февраля, 2021, 09:22

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 18 февраля 2021 года на отметке 27,90 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 17 февраля курс составил 27,83 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 18 февраля установлен на уровне 33,64 грн / евро. По состоянию на 17 февраля курс составлял 33,73 грн / евро.

На наличном рынке 18 февраля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,70 продают - по 27,95 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,20 грн / $, продажи - в пределах 27,88 - 28,95 грн / $.