К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить Украину, - Порошенко во время чествования Героев Небесной Сотни

18 февраля, 2021, 17:23

В мемориальных мероприятиях также приняли участие народные депутаты и депутаты Киевского горсовета, общественные активисты, участники Революции Достоинства. Они возложили цветы и лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Семь лет прошло с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей. И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и против кого были покушения на жизнь", - говорит Петр Порошенко.

"Достаточно красноречивый пример - это Татьяна Чорновол, которая пережила покушение, выжила во время событий на майдане, когда на нас наступали. Ее сегодня обвиняют, и эта власть пытается ее посадить. И многих других волонтеров, добровольцев, которые защищали и защищают наше государство, нашу честь и наше достоинство", - возмущается пятый президент.

"Почему так случилось? Потому что сейчас вернулся к власти Антимайдан. Когда люди Януковича и его соратника Портнова сегодня вошли во властные кабинеты. Как они туда попали? Как они получили контроль над правоохранительной и судейской системой? Усилиями Зеленского. Каким образом разрушается дело Майдана, когда по требованию Путина и указанию Зеленского из-под стражи освобождаются убийцы, сотрудники "Беркута" и отдаются Путину для того, чтобы разрушить дела Майдана? Это позиция нынешней власти", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что вчера парламент проголосовал очень важное и правильное Постановление, которым признал Революцию Достоинства одним из наиболее важных событий для государства Украина.

"Но судить надо не по словам, а по делам. Потому что фундаментом Революции Достоинства были европейские ценности, к которым, к сожалению, они не имеют никакого отношения. Это свобода слова, верховенство права, демократия", - отмечает Порошенко.

"Я оптимист. Я твердо верю и в Украину, и в украинский народ. Я твердо верю в сотрудничество с нашими партнерами в Европе и США, которые точно не потеряли веру в Украину и в украинцев», - убежден лидер партии "Европейская Солидарность".

"Нас - сила, мы - лидеры оппозиции и лидеры доверия. И мы способны защитить наше движение вперед, в Европу, в Европейский Союз, в НАТО. Наше движение вперед по пути ценностей, который начала Революция Достоинства. И мы точно победим. Сегодня на этом святом месте мы это утверждаем", - резюмировал Порошенко.