ГБР разоблачило должностных лиц Минобороны на закупке непригодных аппаратов ИВЛ на 11 млн грн

18 февраля, 2021, 17:54

Следователи Госбюро расследований разоблачили преступную деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины при закупке за бюджетные 11 млн грн аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных Сил

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Бюро обладает данными, что в мае 2020 года командование Медсил закупило аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн.

"Их комплектация и технические характеристики не отвечают требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование по прямому назначению", - говорится в сообщении.

16 февраля следователями проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъяты электронные носители информации, телефоны и документы, подтверждающие преступную деятельность.