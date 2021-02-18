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ГБР разоблачило должностных лиц Минобороны на закупке непригодных аппаратов ИВЛ на 11 млн грн

Следователи Госбюро расследований разоблачили преступную деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины при закупке за бюджетные 11 млн грн аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных Сил

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Бюро обладает данными, что в мае 2020 года командование Медсил закупило аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн.

"Их комплектация и технические характеристики не отвечают требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование по прямому назначению", - говорится в сообщении.

16 февраля следователями проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъяты электронные носители информации, телефоны и документы, подтверждающие преступную деятельность.

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