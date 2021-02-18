ГБР разоблачило должностных лиц Минобороны на закупке непригодных аппаратов ИВЛ на 11 млн грн
18 февраля, 2021, 17:54
Следователи Госбюро расследований разоблачили преступную деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины при закупке за бюджетные 11 млн грн аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных Сил
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Бюро обладает данными, что в мае 2020 года командование Медсил закупило аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн.
"Их комплектация и технические характеристики не отвечают требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование по прямому назначению", - говорится в сообщении.
16 февраля следователями проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъяты электронные носители информации, телефоны и документы, подтверждающие преступную деятельность.
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