ГБР определило круг предположительно причастных к первым убийствам во время Революции Достоинства

18 февраля, 2021, 15:21

Следователи Государственного бюро расследований очертили круг лиц, которые могут быть причастны к убийству участников Евромайдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, передает Укринформ.

"Мы определили для себя круг лиц, которые могут быть причастны к этим убийствам. Ранее этот круг был неизвестен, поэтому происходили определенные спекуляции в СМИ, что якобы активисты убили своих же собратьев. Мы эту информацию следственным путем исключили и сузили круг лиц, которые могут быть причастны к этому", - сказал Яблонский.

Он отметил, что об объявлении подозрений говорить рано по причине недостаточности улик.

Чиновник сказал, что следователи не сомневаются, что эти убийства совершили правоохранители.

"Мы установили даже точное количество патронов, из которых могли убить, конкретное оружие, из которого могли быть осуществлены (выстрелы - ред.), и над этим работаем. К сожалению, видеоматериал не позволяет установить этих убийц. Следов на оружии и на пулях также нет, потому что пули, которые использовались, были для остановки транспортных средств и не оставляют индивидуальных следов от конкретного оружия. Поэтому привязать его к конкретному лицу очень сложно. Но в этом у нас есть определенные наработки. Мы движемся к лицам, которых проверяем на причастность к этим преступлениям", - подчеркнул руководитель следователей.

Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сеник погибли в января 2014 года во время акций протеста в Киеве.