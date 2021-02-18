Форвард "Боруссии" Холланд в 20 лет установил новый рекорд Лиги чемпионов

18 февраля, 2021, 08:40

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд забил 18 голов в 13 матчах и установил рекорд Лиги чемпионов

Об этом сообщает Opta в twitter.

Холланд сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и помог немецкой "Боруссии" победить испанскую "Севилью" 3: 2.

Теперь на счету 20-летнего норвежца 18 голов в 13 матчах Лиги чемпионов, что является новым рекордом турнира.

Кроме этого, Холланд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов среди норвежцев. Он догнал бывшего форварда испанской "Валенсии" Джона Карью и имеет один гол меньше, чем экс-нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер.

Всего в нынешнем сезоне Холланд сыграл за "Боруссию" 24 матча и забил 25 голов.

17 - @BlackYellow 's Erling Haaland is the first player in @ChampionsLeague history to score as many as 17 goals in his first 13 appearances. Lethal. #SEVBVB #UCL pic.twitter.com/QpAGqkvcng - OptaFranz (@OptaFranz) February 17, 2021

Напомним, 17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью".

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