Экс-тренера сборной Украины U21 уволили из клуба первой лиги
Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца" .
В клубе заявили, что Сергей Ковалец покинул пост главного тренера "Черноморца" по обоюдному согласию сторон.
Бывший тренер молодежной сборной Украины на этом посту сменит экс-футболист "Черноморца" Алексей Антонов, ранее работавший ассистентом Сергея Ковальца.
Ковалец возглавлял "Черноморец" с мая 2020 года. Под его руководством одесситы ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице первой лиги.
За свою карьеру 52-летний тренер работал с молодежной сборной Украины, "Оболонью", "Львовом", запорожским "Металлургом", "Александрией" и харьковским "Металлистом".
- Напомним, в мае 2020 года Сергей Ковалец возглавил одесский "Черноморец" .
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