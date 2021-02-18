Экс-тренера сборной Украины U21 уволили из клуба первой лиги

18 февраля, 2021, 12:46

Бывшего главного тренера молодежной сборной Украины Сергей Ковальца уволили из одесского "Черноморца"

Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца" .

В клубе заявили, что Сергей Ковалец покинул пост главного тренера "Черноморца" по обоюдному согласию сторон.

Бывший тренер молодежной сборной Украины на этом посту сменит экс-футболист "Черноморца" Алексей Антонов, ранее работавший ассистентом Сергея Ковальца.

Ковалец возглавлял "Черноморец" с мая 2020 года. Под его руководством одесситы ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице первой лиги.

За свою карьеру 52-летний тренер работал с молодежной сборной Украины, "Оболонью", "Львовом", запорожским "Металлургом", "Александрией" и харьковским "Металлистом".

Напомним, в мае 2020 года Сергей Ковалец возглавил одесский "Черноморец" .

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