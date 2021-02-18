Двое украинцев погибли в Чехии в ДТП

18 февраля, 2021, 20:10

В понедельник, 15 февраля, в Чехии в ДТП погибли двое граждан Украины

Об этом сообщили в посольстве Украины в Чешской Республике, передает "Укринформ".

"Мы можем подтвердить, что 15 февраля вблизи г. Литомержице произошло ДТП (микроавтобус столкнулся с грузовиком), в результате чего погибли двое граждан Украины, а один гражданин Украины получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавшего украинца госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Возвращение тел погибших в Украину запланировано на следующую неделю.

По данным издания погибшие - двое закарпатцев: один из села Барбово, другой из села Запеределье (Межгорная территориальная громада).

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