Двое украинцев погибли в Чехии в ДТП
18 февраля, 2021, 20:10
В понедельник, 15 февраля, в Чехии в ДТП погибли двое граждан Украины
Об этом сообщили в посольстве Украины в Чешской Республике, передает "Укринформ".
"Мы можем подтвердить, что 15 февраля вблизи г. Литомержице произошло ДТП (микроавтобус столкнулся с грузовиком), в результате чего погибли двое граждан Украины, а один гражданин Украины получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.
Пострадавшего украинца госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.
Возвращение тел погибших в Украину запланировано на следующую неделю.
По данным издания погибшие - двое закарпатцев: один из села Барбово, другой из села Запеределье (Межгорная территориальная громада).
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