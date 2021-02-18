Дома престарелых будем вакцинировать на первом этапе, - Степанов

18 февраля, 2021, 07:55

На первом и втором этапе вакцинации от коронавируса в Украине будут привиты врачи, а также пожилые люди

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Украины 24 .

"На первом этапе кроме группы риска по профессиональному признаку у нас еще есть те граждане, которые находятся в специализированных учреждениях, интернатах, домах престарелых. Мы их будем вакцинировать на первом этапе. На втором этапе, где предусмотрена вакцинация около 2,5 млн граждан, мы уже говорим о вакцинации том числе граждан старше 80 лет, их 1 млн 16 тыс.", - сказал он.

По его словам, исходя из графика поставки, второй этап вакцинации смогут начать в марте.

"Следующий шаг - 75+, 65-75, и в частности граждане от 18 до 59 лет, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания", - добавил министр.

Степанов отметил, что речь идет о новом масштабе вакцинации.

"Почему мы сначала берем мобильные бригады, затем добавляем кабинеты прививок и прочее? Мы не можем сразу взять и ввалить всю вакцинацию, потому что Украина никогда не делала вакцинацию такого масштаба, чтобы нам надо было дать доступ к вакцине более 30 млн граждан", - сказал глава Минздрава.

Министр также прокомментировал возможные противопоказания против прививки.

"Мы сказали, например, по беременных, что нужно им вакцинироваться. Более того, если женщина узнала о беременности после первой дозы, то мы рекомендуем не делать вторую дозу. Но в то же время все равно у человека есть выбор", - сказал министр.

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