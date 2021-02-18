Для "слуг народа" наняли американских лоббистов за более полумиллиона долларов - "Схемы"

18 февраля, 2021, 10:24

Основанная помощниками народных депутатов из фракции "Слуга народа" общественная организация в феврале подписала контракт с американской лоббистской компанией, которая будет предоставлять услуги "Слуге народа" с целью "налаживания отношений Украины с США и ЕС"

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Общественная организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога", учредителями которой являются помощники народных депутатов из фракции "Слуга народа", в феврале подписала контракт с американской компанией Finsbury Glover Hering, лоббисты которой должны предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку" этой ОО и партии "Слуга народа "с целью" налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС ". Стоимость услуг лоббистов, согласно контракту, составляет 50 000 долларов в месяц, а сама сделка будет действовать до конца года - и в случае ее полного выполнения суммарно составит 550 000 долларов (более 15000000 гривен). Об этом расследователи пишут со ссылкой на сайт Министерства юстиции США, в котором обнародованы соответствующие документы.

Согласно контракту, заключенному между ОО "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" и Finsbury Glover Hering, лоббисты должны "обеспечить правительственные отношения" и предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии "Слуга народа" для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями ".

В договоре указано, что это также "может включать лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов".

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года и может быть продлен по соглашению сторон. Также общественная организация берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

Стороны могут прекратить действие контракта через три месяца после его подписания без указания на то причин, письменно уведомив об этом за месяц до расторжения договора.

ОО "Центр трансатлантическогог взаимодействия и диалога" создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами - в конце декабря прошлого года. Как указано в договоре, обнародованном на сайте Минюста США, она финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами". Учредители ОО - Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Это - помощники народных депутатов от "Слуги народа", соответственно - Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Информации о другой деятельности этой общественной организации в публичном пространстве нет. Организация зарегистрирована в Киеве, на улице Круглоуниверситетской, 7. Еще одним адресом организации в документах Министерства финансов США указан конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве, который является офисом партии "Слуга народа".

Компания Finsbury Glover Hering, с которой украинская ОО подписала контракт, образовалась в результате слияния трех компаний.

С одной из них - Glover Park Group - в 2014 году, по информации издания РБК , сотрудничала компания VISA - из-за финансовых ограничений для своих российских представительств в связи с американскими санкциями против России.

По данным российской газеты Коммерсант , в 2009 году Грузия нанимала Glover Park Group для налаживания контактов с американскими конгрессменами и помощи с позиционированием в СМИ, в том числе, и тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

В 2007 году услугами лоббистов с Glover Park Group пользовался "Блок Юлии Тимошенко" - политсила бывшего украинского премьера, Юлии Тимошенко. Тогда услуги лоббистов стоили ей не менее 30 000 долларов.

Журналисты обратились к народным депутатам Ткаченко и Шинкаренко с просьбой уточнить, кто именно профинансировал привлечения американских лоббистов для партии "Слуга народа" через общественную организацию, основанную их помощниками.

"Единственное, что я знаю, что там есть какая-то общественная организация, потому что Станислав (Костюченко - ред.) ее возглавляет, это максимум что мне известно. Чем занимается, не знаю. Он мне говорил, что он или возглавляет, или начинает эту организацию. Я ему сказал, "это не мое дело, можешь делать по закону, поэтому, пожалуйста, если хочешь делать какую-то организацию, делай - это не мое дело". А чем она занимается, кто финансирует, вопросы на повестке дня и т.п. - этой информации, к сожалению, я не имею ", - заявил в комментарии "Схемам" депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко. Также он пообещал журналистам выяснить информацию о деятельности общественной организации и ее финансирования.

Депутат Александр Ткаченко пока на просьбу о комментарии не отреагировал.

Сами помощники депутатов, основатели ОО "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога", Великоречанин и Костюченко на вопрос журналистов также пока не ответили. Редакция обнародует их комментарии, как только получит.

"Оплатить услуги лоббистов официально можно двумя способами. Первый - партия с собственного счета платит за конкретные услуги и декларирует, сколько заплатила, когда, кому и тому подобное. В финансовом отчете мы будем видеть, кто финансировал партию, а следовательно, и за чей счет осуществлялись расходы. Второй способ - за такие услуги может заплатить постороннее физическое или юридическое лицо. В таком случае партия так же должна декларировать такие расходы, поскольку закон это трактует как спонсорский взнос в виде товаров, работ и услуг. В таком случае должно быть в отчете указано, кто платил, кому, сколько и за что", - рассказал аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

"Узнать о том, платила ли партия "Слуга народа" общественной организации "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" средства за услуги лоббистов Finsbury Glover Hering можно было бы из отчета партии за четвертый квартал 2020 - именно тогда была создана общественная организация. Впрочем, на сайте национального агентства по вопросам предотвращения коррупции он до сих пор не опубликован ", - сообщают "Схемы".

Причиной являются изменения в закон "О политических партиях в Украине", в результате чего представление отчетов было перенесено после окончания карантина. "То есть, чем дольше продлится карантин, тем дольше партии не будут подавать финансовые отчеты", - заявлял глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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