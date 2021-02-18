Биатлон: Украина финишировала в топ-5 одиночной смешанной эстафеты на ЧМ

18 февраля, 2021, 16:58

Сборная Украины финишировала четвертой в одиночной смешанной эстафете на ЧМ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня на чемпионате мира в Поклюке (Словения) состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой Украину представляли Дарья Блашко и Артем Прима.

Украинцы показали лучшую стрельбу среди всех участников гонки. Дарья Блашко и Артем Прима использовали только 2 запасных патрона.

"Золото" в гонке одержала сборная Франции, которая использовала 5 запасных патронов. "Серебро" на счету Норвегии. Швеция - третья.

Чемпионат мира - 2021

18 февраля

Одиночная смешанная эстафета

Поклюка (Словения)

1. Франция - 36.42,4 (0 штрафных кругов + 5 запасных патронов)

2. Норвегия +2,8 (0+9)

3. Швеция +22,6 (0+8)

4. Украина +35,9 (0+2)

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