Биатлон: Украина финишировала в топ-5 одиночной смешанной эстафеты на ЧМ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня на чемпионате мира в Поклюке (Словения) состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой Украину представляли Дарья Блашко и Артем Прима.
Украинцы показали лучшую стрельбу среди всех участников гонки. Дарья Блашко и Артем Прима использовали только 2 запасных патрона.
"Золото" в гонке одержала сборная Франции, которая использовала 5 запасных патронов. "Серебро" на счету Норвегии. Швеция - третья.
Чемпионат мира - 2021
18 февраля
Одиночная смешанная эстафета
Поклюка (Словения)
1. Франция - 36.42,4 (0 штрафных кругов + 5 запасных патронов)
2. Норвегия +2,8 (0+9)
3. Швеция +22,6 (0+8)
4. Украина +35,9 (0+2)
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.
- Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира по биатлону
- 13 февраля в спринтерской гонке на чемпионате мира лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 11-й.
- 14 февраля Артем Прима в гонке преследования поднялся с 20-го на восьмое место.
- 16 февраля чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала чешка Маркета Давыдова, которая отобрала "золото" у шведки Анны Эберг.
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