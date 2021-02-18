Бренд Natali Bolgar представил Весеннюю коллекцию 2021

18 февраля, 2021, 16:16

При создании коллекции, дизайнеры бренда вдохновлялись многогранностью женщин. Их упорству, амбициям и внутренней силе

Новость публикуется на правах рекламы.

Женщина — это своего рода мозаика, которая складывается из любви, переживаний, вдохновения, идей, желаний, работы, семьи и много другого.

Связующим элементом коллекции стал принт из цветных округлых мягко перетекающих пазлов. Это и есть вариант той самой мозаики, которой является каждая девушка, но со своими оттенками и формами.

Динамичный узор символизирует движение, гибкость, беспрерывный рост и развитие.

Рисунок повторяется в оформлении магазинов, упаковке, а также стал акцентным аксессуаром коллекции.

Основой коллекции стали костюмы и платья насыщенных цветов — фуксия, желтый, оливковый, голубой, красный.

Поднять настроение себе и окружающим — ну чем не цветотерапия?

Уже давно не секрет, что цветовой спектр может влиять на эмоциональное состояние и стимулировать выработку "хороших" гормонов. Коллекция создана, чтобы вернуть радость женщинам, а также вдохновить всех вокруг!

Яркие сочные образы дополнены моделями в классических принтах — полоска, клетка, гусиная лапка.

Вся коллекция — это капсульный гардероб, который как конструктор складывается в более 400 образов. Что еще раз подчеркивает и усиливает общую идею коллекции о мозаике и дает возможность женщине сложить свои идеальные образы.

Ссылка на коллекцию на сайте.

*Некоторые модели коллекции будут в продаже с 4.03.2021

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