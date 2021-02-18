Бренд Natali Bolgar представил Весеннюю коллекцию 2021
Новость публикуется на правах рекламы.
Женщина — это своего рода мозаика, которая складывается из любви, переживаний, вдохновения, идей, желаний, работы, семьи и много другого.
Связующим элементом коллекции стал принт из цветных округлых мягко перетекающих пазлов. Это и есть вариант той самой мозаики, которой является каждая девушка, но со своими оттенками и формами.
Динамичный узор символизирует движение, гибкость, беспрерывный рост и развитие.
Рисунок повторяется в оформлении магазинов, упаковке, а также стал акцентным аксессуаром коллекции.
Основой коллекции стали костюмы и платья насыщенных цветов — фуксия, желтый, оливковый, голубой, красный.
Поднять настроение себе и окружающим — ну чем не цветотерапия?
Уже давно не секрет, что цветовой спектр может влиять на эмоциональное состояние и стимулировать выработку "хороших" гормонов. Коллекция создана, чтобы вернуть радость женщинам, а также вдохновить всех вокруг!
Яркие сочные образы дополнены моделями в классических принтах — полоска, клетка, гусиная лапка.
Вся коллекция — это капсульный гардероб, который как конструктор складывается в более 400 образов. Что еще раз подчеркивает и усиливает общую идею коллекции о мозаике и дает возможность женщине сложить свои идеальные образы.
Ссылка на коллекцию на сайте.
*Некоторые модели коллекции будут в продаже с 4.03.2021
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