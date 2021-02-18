АМКУ разрешил Сильпо купить Фуршет

18 февраля, 2021, 13:15

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Сильпо купить торговую сеть Фуршет

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, АМКУ предоставил разрешение на приобретение котроля компанией "Сильпо-Фуд" (группа Фоззи) над активами Группы Фуршет.

Отмечается, что Комитет проанализировал деятельность участников концентрации в пределах городов, на которых есть пересечение деятельности торговых сетей - в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменская, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком.

В пресс-службе отметили, что при рассмотрении заявления на концентрацию АМКУ установил, что совокупные доли участников на региональных рынках в соответствующих территориальных границах по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не достигают 30% задействованы товарные рынки в соответствующих территориальных границах достаточно высококонкурентными; участники концентрации испытывают конкуренции со стороны других участников задействованных региональных рынков.

Отмечается, что при рассмотрении заявления участники концентрации отказались от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, на которых доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.

Таким образом, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение.

Напомним, 22 января Хозяйственный суд Днепропетровской области 18 января открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью супермаркетов "Фуршет".