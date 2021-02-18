Американский промоутер бросил вызов Ломаченко

18 февраля, 2021, 22:23

Американский промоутер Лу Дибелла считает, что его клиент Ричард Комми станет испытанием для украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает Boxing Scene.

По словам Дибеллы, если Василий Ломаченко и Ричард Комми встретятся в ринге, - это будет потрясающий бой.

"Я всегда думал, что Теофимо Лопес был худшим соперником для Комми, чем Ломаченко. Думаю, что Комми - длинный, очень агрессивный парень с сильным одиночным ударом, который представляет опасность для Ломаченко. Поэтому, если вы хотите устроить настоящую битву для Ломаченко и это не будет Теофимо, поставьте его вместе с Ко. Это тоже потрясающий бой", - заявил Лу Дибелла.

В октябре 2020 года американец Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

В декабре 2019 года Лопес победил нокаутом во втором раунде Ричарда Комми и отобрал у него титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не состоится, поскольку американец решил сменить весовую категорию.

18 февраля Лопес разозлился из-за вопроса болельщиков о втором бое с украинцем Василием Ломаченко.

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