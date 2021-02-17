Зимний шторм накрыл снегом более 70% территории США, число погибших превысило 20

17 февраля, 2021, 12:05

В результате зимней бури, обрушившейся на теплые штаты в США, погиб по меньшей мере 21 человек, несколько миллионов жителей Техаса остались без электричества в аномально холодную погоду

Об этом сообщает Reuters .

Зимний шторм принес холодный ветер, заморозки и снег в те регионы, которые традиционно считаются наиболее жаркими в США. Из-за холодов закрыли центры вакцинации от COVID-19 и возникли трудности с поставками вакцины.

Непогода унесла жизни по меньшей мере 21 человека в четырех штатах: Теннесси, Техас, Кентукки и Луизиана. В Северной Каролине в результате торнадо, вызванного зимним штормом, погибли три человека и 10 получили травмы.

В районе Хьюстона во время пожара погибла семья из четырех человек, они разожгли камин, чтобы согреться. Еще несколько человек погибли в автомобильных авариях или отравились угарным газом, сообщает AP .

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), более 150 млн американцев оказались в зоне зимнего шторма. Синоптики сообщили, что во вторник, 16 февраля, более 73% территории США было покрыто снегом.

В Техасе из-за перегрузки электросетей без света остались более 4 млн человек, в том числе 1,4 млн человек в столичном районе Хьюстона. Обесточена четверть домов в Далласе.

От Миннесоты до Техаса начали веерные отключения электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на электросети. Жители Небраски остались без электричества на фоне самой холодной погоды за всю историю наблюдений. Например, в Омахе за ночь температура упала до -30 градусов по Цельсию, что стало холодным показателем за последние 25 лет.

Ожидается, что холод не отступит до этих выходных.

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