Жена Ким Чен Ына впервые за долгое время появилась на публике

17 февраля, 2021, 10:50

Жена северокорейского диктатора Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые за более чем год появилась на публике

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что пара посетила концерт приурочен ко дню рождения покойного отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира, передает Reuters

Госпропаганда опубликовала фотографию пары на концерте в Пхеньяне, посвященному, как считается, самому важному общегосударственному празднику в стране - Дню сияющей звезды (праздник посвящен дню рождению второго лидера КНДР, покойного отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира).

Газета правящей партии также сообщила, что после концерта чета посетила Дворец Солнца, в котором выставлены забальзамированные тела Ким Чен Ира и основателя Северной Кореи Ким Ир Сен).

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила во вторник, что жена диктатора, похоже, воздерживалась от участия в публичных мероприятиях опасаясь заразиться коронавируса. Сам лидер КНДР неоднократно утверждал, что в стране не было и нет случаев коронавируса

Как можно заметить на фото никто из людей в зале не соблюдает дистанцию и не использует защитные маски.

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