Зеленский ввел в состав СНБО руководительницу Минветеранов Лапутина

17 февраля, 2021, 16:28

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Лапутина стала 20-м членом СНБО.

Лапутина - вторая женщина в истории Украины, которая получила звание генерала.

28 лет - с 1992-го до 2020 года - она проходила военную службу в СБУ. В 2014-2020 годах служил в районе проведения АТО/ООС.

В декабря 2020 года была назначена на должность министра ветеранов.