 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗеленский ввел в состав СНБО руководительницу Минветеранов Лапутина

Зеленский ввел в состав СНБО руководительницу Минветеранов Лапутина


фото: aspi.com.ua
Президент Владимир Зеленский ввел министра по делам ветеранов Украины Юлию Лапутину в состав Совета нацбезопасности и обороны

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Лапутина стала 20-м членом СНБО.

Лапутина - вторая женщина в истории Украины, которая получила звание генерала.

28 лет - с 1992-го до 2020 года - она проходила военную службу в СБУ. В 2014-2020 годах служил в районе проведения АТО/ООС.

В декабря 2020 года была назначена на должность министра ветеранов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать