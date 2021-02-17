Зеленский ввел в состав СНБО руководительницу Минветеранов Лапутина
17 февраля, 2021, 16:28
Президент Владимир Зеленский ввел министра по делам ветеранов Украины Юлию Лапутину в состав Совета нацбезопасности и обороны
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Лапутина стала 20-м членом СНБО.
Лапутина - вторая женщина в истории Украины, которая получила звание генерала.
28 лет - с 1992-го до 2020 года - она проходила военную службу в СБУ. В 2014-2020 годах служил в районе проведения АТО/ООС.
В декабря 2020 года была назначена на должность министра ветеранов.
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