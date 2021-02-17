Зеленский подписал закон об увеличении помощи на тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность

17 февраля, 2021, 16:28

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно сообщению, Зеленский подписал закон №1176-ІХ "О внесении изменения в статью 18 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно повышения размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность".

Отмечается, что документ повышает размер ежемесячной государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфаннымие заболевания, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, которому установлена инвалидность, с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста.

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со следующего года.

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