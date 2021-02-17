Задержания крымских татар: под "суд" в Симферополе пришло более 300 человек

17 февраля, 2021, 19:03

Люди пришли под симферопольский суд, где должны выбрать меры пресечения пяти задержанным крымским татарам в рамках утренних обысков оккупантов

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Азамату Эюпову, Яшару Шихаметову, Ленуру Сейдаметову, Эрнесту Ибрагимову и Олегу Федорову должны избрать "меры пресечения", им инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ считают террористической.

Примерно 300 человек собрались у здания суда в ожидании решения.

"Эти задержания не укладываются в голову нашему народу", - сообщает общественный защитник Сейтосман Каралиев, считая, что люди проявляют свою солидарность и несогласие с действиями силовиков.

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за очередной волны обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму, совершенных оккупантами.