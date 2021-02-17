 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗадержания крымских татар: под "суд" в Симферополе пришло более 300 человек

Задержания крымских татар: под "суд" в Симферополе пришло более 300 человек


фото: Кримська солідарність
Люди пришли под симферопольский суд, где должны выбрать меры пресечения пяти задержанным крымским татарам в рамках утренних обысков оккупантов

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Азамату Эюпову, Яшару Шихаметову, Ленуру Сейдаметову, Эрнесту Ибрагимову и Олегу Федорову должны избрать "меры пресечения", им инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ считают террористической.

Примерно 300 человек собрались у здания суда в ожидании решения.

"Эти задержания не укладываются в голову нашему народу", - сообщает общественный защитник Сейтосман Каралиев, считая, что люди проявляют свою солидарность и несогласие с действиями силовиков.

  • Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за очередной волны обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму, совершенных оккупантами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать