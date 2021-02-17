 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗа сутки в Украине от коронавируса умерло 147 человек, - Степанов

За сутки в Украине от коронавируса умерло 147 человек, - Степанов

Согласно данным Минздрава, за сутки в Украине коронавирусом заболели 4 тыс. 286 человек, вылечились 5 тыс. 927

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

"4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки
  • госпитализированы - 2 тыс. 330 человек;
  • летальных случаев - 147;
  • выздоровели - 5 тыс. 927 человек.
За сутки совершено 64 тыс. 842 тестирования - (в частности методом ПЦР - 25 тыс. 782, методом ИФА - 16 тыс. 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22413).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1280904 лица;
  • выздоровели - 1128895 человек;
  • летальных исходов - 24 689;
  • проведения ПЦР-тестов - 6596588.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
 
Количество заболеваний в регионах в сутки:
  • г. Киев - 366 случаев;
  • Винницкая область - 351 случай;
  • Волынская область - 117 случаев;
  • Днепропетровская область - 137 случаев;
  • Донецкая область - 98 случаев;
  • Житомирская область - 118 случаев;
  • Закарпатская область - 275 случаев;
  • Запорожская область - 149 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 646 случаев;
  • Киевская область - 185 случаев;
  • Кировоградская область - 52 случая;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Львовская область - 183 случая;
  • Николаевская область - 47 случаев;
  • Одесская область - 186 случаев;
  • Полтавская область - 77 случаев;
  • Ровенская область - 139 случаев;
  • Сумская область - 67 случаев;
  • Тернопольская область - 122 случая;
  • Харьковская область - 243 случая;
  • Херсонская область - 15 случаев;
  • Хмельницкая область - 198 случаев;
  • Черкасская область - 44 случая;
  • Черновицкая область - 386 случаев;
  • Черниговская область - 34 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

16 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать