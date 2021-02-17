За сутки в Украине от коронавируса умерло 147 человек, - Степанов

17 февраля, 2021, 08:27

Согласно данным Минздрава, за сутки в Украине коронавирусом заболели 4 тыс. 286 человек, вылечились 5 тыс. 927

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

"4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 тыс. 330 человек;

летальных случаев - 147;

выздоровели - 5 тыс. 927 человек. За сутки совершено 64 тыс. 842 тестирования - (в частности методом ПЦР - 25 тыс. 782, методом ИФА - 16 тыс. 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22413).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1280904 лица;

выздоровели - 1128895 человек;

летальных исходов - 24 689;

проведения ПЦР-тестов - 6596588.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки: г. Киев - 366 случаев;

Винницкая область - 351 случай;

Волынская область - 117 случаев;

Днепропетровская область - 137 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 118 случаев;

Закарпатская область - 275 случаев;

Запорожская область - 149 случаев;

Ивано-Франковская область - 646 случаев;

Киевская область - 185 случаев;

Кировоградская область - 52 случая;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 183 случая;

Николаевская область - 47 случаев;

Одесская область - 186 случаев;

Полтавская область - 77 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 67 случаев;

Тернопольская область - 122 случая;

Харьковская область - 243 случая;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 198 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 386 случаев;

Черниговская область - 34 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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