За сутки в Украине от коронавируса умерло 147 человек, - Степанов
17 февраля, 2021, 08:27
Согласно данным Минздрава, за сутки в Украине коронавирусом заболели 4 тыс. 286 человек, вылечились 5 тыс. 927
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.
"4286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы - 2 тыс. 330 человек;
- летальных случаев - 147;
- выздоровели - 5 тыс. 927 человек.
За сутки совершено 64 тыс. 842 тестирования - (в частности методом ПЦР - 25 тыс. 782, методом ИФА - 16 тыс. 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22413).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1280904 лица;
- выздоровели - 1128895 человек;
- летальных исходов - 24 689;
- проведения ПЦР-тестов - 6596588.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 366 случаев;
- Винницкая область - 351 случай;
- Волынская область - 117 случаев;
- Днепропетровская область - 137 случаев;
- Донецкая область - 98 случаев;
- Житомирская область - 118 случаев;
- Закарпатская область - 275 случаев;
- Запорожская область - 149 случаев;
- Ивано-Франковская область - 646 случаев;
- Киевская область - 185 случаев;
- Кировоградская область - 52 случая;
- Луганская область - 51 случай;
- Львовская область - 183 случая;
- Николаевская область - 47 случаев;
- Одесская область - 186 случаев;
- Полтавская область - 77 случаев;
- Ровенская область - 139 случаев;
- Сумская область - 67 случаев;
- Тернопольская область - 122 случая;
- Харьковская область - 243 случая;
- Херсонская область - 15 случаев;
- Хмельницкая область - 198 случаев;
- Черкасская область - 44 случая;
- Черновицкая область - 386 случаев;
- Черниговская область - 34 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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