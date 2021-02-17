За электроэнергию для двух зданий: в Полтаве сын экс-депутата может выиграть тендер на 700 тыс. грн

17 февраля, 2021, 10:24

В Полтаве сын экс-депутата от "Совести Украины" Богдан Кива может получить заказ на электроэнергию для двух домов по 700 тыс. грн, поскольку его компания является единственным участником тендера

Об этом сообщает интернет-издание Полтавщина .

Согласно сообщению, исполнительный комитет Полтавского горсовета уже месяц пытается закупить электроэнергию на 2021 для двух зданий: на ул. Соборности, 36 (горсовет) и ул. Соборности, 40. Заказ почти на 700 тыс. грн может получить фирма 27-летнего сына экс-депутата от «Совести Украины» Богдана Киви.

По информации издания, первый тендер, объявленный 13 января, исполком был вынужден отменить путем подачи только одного предложения - компанией "Карма Трейдинг", которая была зарегистрирована летом 2020 года. Впрочем, компания успела принять участие в пяти бюджетных закупках, ни один конкурс по которым она не выиграла.

Согласно тендерным предложением, город хочет приобрести 328 460 кВт-ч электроэнергии до конца этого года для двух зданий в центре. "Карма Трейдинг" предложила продать такое количество электричества 687,4 тыс. грн, что на 35 тыс. грн ниже ожидаемой стоимости. Таким образом, потенциальный поставщик выставил цену в 2,09 грн / кВт-час.

В представленных документах он отмечал, что проданную электроэнергию сам покупать у государственного предприятия "Оператор рынка", которое продает ее по схеме "на сутки вперед". В качестве примера выполнения аналогичного договора "Карма Трейдинг" предоставило копию договора с охранной компанией "Антарес-2000".

Новый конкурс с теми же условиями исполком объявил 5 февраля. Представить предложения по закупке компании могут до 25 февраля, а на 26 февраля запланирован аукцион. При этом, в случае, когда туда снова появится только одна компания, то тендер будет отменено и это даст право городу уже напрямую заключить договор с выбранным поставщиком без конкурса.

В издании отметили, что этим поставщиком может быть "Карма Трейдинг", связанное с городским головой Полтавы Александром Мамаем.

По информации издания, владельцем и руководителем "Карма Трейдинг" является Богдан Кива - сын Владислава Киви, депутата городского совета седьмого созыва от "Совести Украины". По данным Минюста, юридический адрес компании - ул. Кагамлика, 66. Владелец этого здания - Тамара Мамай, мать Александра Мамая.

В то же время, в издании отмечают, что цена, которую предложила "Карма Трейдинг", является довольно рыночной, однако не исключено, что во всех договорах она со временем будет корректироваться дополнительными соглашениями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb