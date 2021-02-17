Известный карикатурист поиздевался над футболистами "Барселоны", которых оставил в дураках Мбаппе

17 февраля, 2021, 14:03

Футбольный карикатурист Омар Момани высмеял игроков "Барселоны", которые не удержали французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов

Карикатуру Момани изложил в Instagram.

"Мбаппе слишком быстрый, слишком февраля для" Барсы ", Пике и Месси", - подписал рисунок Момани.

Француз сделал в первом матче 1/8 финала ЛЧ хет-трик и помог ПСЖ победить "Барселону" 4: 1.

Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1: 4.

Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после Украинская Андрея Шевченко, которому удалось сделать хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов.

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