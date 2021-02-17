Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении трех судей ВАКС
Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
"Первая дисциплинарная палата приняла решение об открытии дисциплинарного дела в отношении судей Высшего антикоррупционного суда Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак, учитывая совокупность и системность нарушений ими норм процессуального права", - говорится в сообщении.
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В ВСП объясняют, что после предварительной проверки жалоб установлены сведения, "по которым есть основания полагать о наличии в действиях судей признаков дисциплинарных проступков".
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В частности, речь идет об обязательствах адвоката действовать способом, не предусмотренным законом, - несмотря на наличие заявления адвоката об отказе от исполнения обязанностей защитника, судьи привлекли его к участию в судебном процессе.
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"Такие действия могут свидетельствовать об умышленном или в результате грубой небрежности нарушения прав человека и основных свобод или другое грубое нарушение закона", - считают в ВРУ.
А также - непринятие мер по рассмотрению уголовного дела в течение разумного срока, что может свидетельствовать о безосновательном затягивании рассмотрения заявления, жалобы или дела.
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