Впервые в истории отобрали очки у "Шахтера", - Руслан Костышин в "Футбольном формате"

17 февраля, 2021, 12:10

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера" (0: 0)

Об этом он говорил в эфире "Футбольного формата" на телеканале "Еспресо".

- Хорошее настроение после матча с "Шахтером", впервые в истории отобрали очки у горняков. В "Динамо" ранее отобрали, теперь у "Шахтера". Мы развиваемся, для нашей команды это хороший результат.

- Из-за дисквалификации вы руководили командой с трибун. Как вам?

- Мне лучше со скамейки запасных.

- Были проблемы из-за того, что вместо вас был Сергей Кузнецов?

- Нет никаких проблем. У меня полное доверие к помощникам, у нас хорошая коммуникация. Мы как одно целое, здесь нечего обсуждать. Большое желание и качество поля помогали нам успевать за соперником. На лучшем поле нам было бы сложнее. Удивился, что после 65-й минуты мои игроки очень хорошо выглядели физически, так как у нас была смята подготовка, мы тренировались на искусственных полях мелкими группами, потому что негде тренироваться. А у "Шахтера" есть возможность качественно тренироваться.

Зато наш президент решил, что надо строить манеж или поле с подогревом. Для нашей маленькой команды это большой опыт. Мы смотрим на наши проблемы. Думаю, президент будет делать все, чтобы условия подготовки у нас были лучшие, - сказал Костышин в "Футбольном Формате".