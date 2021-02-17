Впервые в истории отобрали очки у "Шахтера", - Руслан Костышин в "Футбольном формате"
Об этом он говорил в эфире "Футбольного формата" на телеканале "Еспресо".
- Хорошее настроение после матча с "Шахтером", впервые в истории отобрали очки у горняков. В "Динамо" ранее отобрали, теперь у "Шахтера". Мы развиваемся, для нашей команды это хороший результат.
- Из-за дисквалификации вы руководили командой с трибун. Как вам?
- Мне лучше со скамейки запасных.
- Были проблемы из-за того, что вместо вас был Сергей Кузнецов?
- Нет никаких проблем. У меня полное доверие к помощникам, у нас хорошая коммуникация. Мы как одно целое, здесь нечего обсуждать. Большое желание и качество поля помогали нам успевать за соперником. На лучшем поле нам было бы сложнее. Удивился, что после 65-й минуты мои игроки очень хорошо выглядели физически, так как у нас была смята подготовка, мы тренировались на искусственных полях мелкими группами, потому что негде тренироваться. А у "Шахтера" есть возможность качественно тренироваться.
Зато наш президент решил, что надо строить манеж или поле с подогревом. Для нашей маленькой команды это большой опыт. Мы смотрим на наши проблемы. Думаю, президент будет делать все, чтобы условия подготовки у нас были лучшие, - сказал Костышин в "Футбольном Формате".
- Напомним, после потери очков в матче против "Колоса" горняки отстают от "Динамо" на три очка в турнирной таблице УПЛ.
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