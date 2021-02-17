Ветераны войны с Россией, военные ВСУ и НАТО вместе покорили Говерлу

17 февраля, 2021, 18:28

Военнослужащие Вооруженных Сил и коллеги из НАТО совершили экспедиционное восхождение на высшую точку Украины - гору Говерла

Об этом сообщает АрмияInform.

На Говерлу также поднимались и ветераны АТО/ООС, военный капеллан и представители общественных организаций.

"Восхождение на Говерлу было довольно сложным и экстремальным, а для некоторых, я бы сказал, оно стало настоящим испытанием", - рассказал руководитель экспедиционной группы полковник Николай Журавлев

Экспедиция продолжалась почти 10 часов: 8часов подъема и 2 часа в обратном направлении.

"Я впервые участвую в таком мероприятии и меня действительно переполняют эмоции. Это было действительно трудно и очень холодно", - поделился впечатлениями офицер армии США Энтони Хопкинс