Ветераны войны с Россией, военные ВСУ и НАТО вместе покорили Говерлу
17 февраля, 2021, 18:28
Военнослужащие Вооруженных Сил и коллеги из НАТО совершили экспедиционное восхождение на высшую точку Украины - гору Говерла
Об этом сообщает АрмияInform.
На Говерлу также поднимались и ветераны АТО/ООС, военный капеллан и представители общественных организаций.
"Восхождение на Говерлу было довольно сложным и экстремальным, а для некоторых, я бы сказал, оно стало настоящим испытанием", - рассказал руководитель экспедиционной группы полковник Николай Журавлев
Экспедиция продолжалась почти 10 часов: 8часов подъема и 2 часа в обратном направлении.
"Я впервые участвую в таком мероприятии и меня действительно переполняют эмоции. Это было действительно трудно и очень холодно", - поделился впечатлениями офицер армии США Энтони Хопкинс
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