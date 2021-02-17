ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановке расследования по Азарову

17 февраля, 2021, 18:10

Высший антикоррупционный суд отменил постановление о приостановке предварительного расследования в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Во вторник, 16 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство защитника и отменила постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановке досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины (Николая Азарова, - ред.)", - говорится в сообщении .

Постановлением детектива НАБУ от 1 февраля 2021 года досудебное расследование было приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

В то же время суд решил, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивации необходимости обращения с запросом о международной правовой помощи в этом уголовном производстве.

"Фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного преступления и одного предложения по выполнению всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличию необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества, отмечают в ВАКС", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями УПК Украины, мотивировочная часть должна содержать сведения о: содержании обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления; мотивах принятия постановления, их обосновании и ссылки на положения настоящего Кодекса.

По мнению суда, детектив в судебном заседании не предоставил материалов запроса, которые бы дали следственному судье возможность установить его соотношение с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо.

Следственный судья отклонила доводы детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы учитывая тайну досудебного расследования.

Несмотря на это, следственный судья отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования.

О каком именно расследование говорится в сообщении суда не указано. Ранее сообщалось, что в Украине против Азарова расследуются несколько уголовных дел, в частности - о растрате чужого имущества, злоупотребление служебным положением, незаконное финансирование строительство сети спецсвязи и другие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb