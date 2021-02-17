В Трускавце спасают около 60 лебедей, примерзающих ко льду

17 февраля, 2021, 20:14

В Трускавце на Львовщине жители спасают около 60 лебедей, живущих на водохранилище, скованном льдом

Об этом сообщает Укринформ.

К спасению присоединились депутаты горсовета, общественные активисты и просто неравнодушные горожане.

Уже около двух лет на Трускавецком водохранилище живут лебеди, и сейчас здесь остается около 60 птиц.

Некоторые из лебедей примерзают ко льду, некоторые из них уже умерли, их спасти не удалось. Одну больную птицу сначала забрала к себе небезразличная трускавчанка, а затем ее передали на лечение зоопарк.

Общественная активистка Ульяна Лешковец заявила, что делается все возможное для спасения лебедей, и сейчас есть все необходимое. Она только обратилась к жителям и гостям Трускавца с просьбой не кормить лебедей хлебом, это категорически запрещено, птиц кормят зерном.