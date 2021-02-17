В Ривне горело здание ОГА, пострадавших нет

17 февраля, 2021, 17:17

В здании Ривненской областной государственной администрации произошел пожар. Спасатели ликвидировали возгорание

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 февраля в 14:53 в г. Ривне по улице Майдан Просвещения на втором этаже шестиэтажного здания Ривненской областной государственной администрации произошел пожар", - говорится в сообщении.

Пожар возник в кабинете Департамента агропромышленного развития Ривненской ОГА. Огнем повреждена мебель на площади 15м2.

Отмечается, что в 15:10 пожар локализован, а в 15:22 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Во время пожара из здания ОГА спасатели эвакуировали 48 человек. Еще около сотни людей самостоятельно покинули помещение.

От ГСЧС привлекали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

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