В Нигерии боевики напали на колледж: в заложниках оказались сотни студентов

17 февраля, 2021, 13:21

В Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж

В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения, сообщает AFP .

Сообщается, что вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара и похитила сотни студентов и преподавателей.

Боевики, одетые в студенческую форму, ворвались в общежитие в 2:00 ночи. Представитель местных властей добавил, что точное количество похищенных людей устанавливается. Однако, по его словам, их больше ста.

"Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей. Нескольким студентам и одному работнику удалось убежать", - сказал он.

В ходе захвата заложников была серия взрывов.

Север Нигерии страдает от нападений вооруженных исламистов из группировки "Бока Харам". По данным Amnesty International, только за первые шесть месяцев этого года, бандиты убили в этом регионе более 1100 человек.

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