В метро Киева на трех станциях установили дефибрилляторы

17 февраля, 2021, 19:26

В КП "Киевский метрополитен" начали размещение автоматические дефибрилляторы. Они уже есть на трех станциях

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.

"В подземке начали размещение автоматических дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами общественного бюджета "РеаниМетро", - говорится в сообщении.

Так, 17 февраля оборудование уже установлено на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".

Провести работы планируется до 1 марта текущего года. В общем проектом предусмотрено размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе.

В подземке начали размещение автоматических дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами общественного бюджета ... Опубликовано КП "Киевский метрополитен" Среда, 17 февраля 2021 г.

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