В метро Киева на трех станциях установили дефибрилляторы
17 февраля, 2021, 19:26
В КП "Киевский метрополитен" начали размещение автоматические дефибрилляторы. Они уже есть на трех станциях
Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.
"В подземке начали размещение автоматических дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами общественного бюджета "РеаниМетро", - говорится в сообщении.
Так, 17 февраля оборудование уже установлено на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".
Провести работы планируется до 1 марта текущего года. В общем проектом предусмотрено размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе.
В подземке начали размещение автоматических дефибрилляторов в местах, согласованных с авторами общественного бюджета ...Опубликовано КП "Киевский метрополитен" Среда, 17 февраля 2021 г.
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