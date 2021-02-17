В лекциях профессора Бильченко нашли нарушения образовательного и языкового законов

17 февраля, 2021, 15:01

Во время проверки члены рабочей группы Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова нашли нарушения законов о высшем образовании и о функционировании украинского языка в онлайн-лекциях профессора Евгении Бильченко

Об этом сообщила пресс-служба университета в комментарии Укринформу.

"В проанализированных лекциях имеющиеся ошибки, которые ставят под сомнение владение профессором необходимыми для преподавания знаниями", - отметили в пресс служба.

Так в лекциях обнаружили нарушения законов "О высшем образовании", "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также устава университета, поскольку "значительная часть лекций, которые профессор прочитала студентам и обнародовала на YouTube-канале, были на русском языке".

"Членами комиссии также выявлены факты словесного охаивания коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов, использования языка ненависти профессором Бильченко во время лекций для студентов бакалавриата и магистратуры", - сообщили в пресс-службе.

Также ректору университета рекомендовали создать рабочую комиссию, чтобы проверить направления работы кафедры культурологии и философской антропологии, где работает профессор.

Напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.

Позже появились свидетельства того, что подобные вещи профессор рассказывает и на лекциях.

В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине, которые опрошли в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс-"регионала" Клименко и террористической организации "ДНР". От своих слов Евгения Бильченко пока не отказывается.

Преподаватели и студенты университета Драгоманова отреагировали на неоднозначные высказывания профессора культурологии этого вуза Евгении Бильченко относительно украинского языка.

Впоследствии, Министерство образования и науки Украины отреагировало на ситуацию с высказываниями о государственном языке преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

Позже профессора отстранили от проведения занятий со студентами.

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