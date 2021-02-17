В Киеве для борьбы с сосульками на домах задействовали альпинистов
17 февраля, 2021, 16:29
В столице 21 бригада альпинистов и 111 кровельщиков очищают здания от сосулек
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Для очистки кровель от сосулек задействованы 111 кровельщиков и 21 бригада альпинистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все места работ должны быть ограждены лентами для безопасности пешеходов, а водителям не стоит парковать автомобили возле зданий, где сбивают сосульки.
- Напомним, 14 февраля двое киевлян обратились за медицинской помощью с травмами, полученными в результате падения сосулек, их госпитализировали.
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